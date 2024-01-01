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Мобильные группы уничтожили 4 "Шахеда" на севере Украины (видео)

Понедельник 01 января 2024 17:43
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Мобильные группы уничтожили 4 "Шахеда" на севере Украины (видео) Фото: мобильные группы уничтожили 4 "Шахеда" на севере Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мобильные огневые группы сбили четыре вражеских дрона-камикадзе "Шахед" на севере Украины во время сегодняшней атаки. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева в Telegram.

"Во время последнего удара в Северной операционной зоне мобильными группами было уничтожено 4 дрона-камикадзе типа Shahed", - написал Наев.

Он напомнил, что мобильные огневые группы уничтожают вражеские воздушные цели при помощи зенитно-ракетных комплексов малой дальности, переносных зенитно-ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наев подчеркнул, что защитники в составе мобильных огневых групп каждый день доводят свою эффективность.

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня, 1 января, российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Они пролетали через Сумскую, Полтавскую, Черкасскую и Киевскую области.

Недавно в Киевской городской военной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны в столице из-за атаки дронов.

По состоянию на 17:37 угрозы "Шахедов" по Украине нет.

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Сергей Наев атака дронов Война России против Украины
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