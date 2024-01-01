Дневная атака дронов: ВСУ уничтожили девять "Шахедов"

Украинским военным сегодня, 1 января, удалось сбить девять российских дронов-камикадзе. Это произошло во время дневной атаки "Шахедов" с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По информации военных, около 14:00 россияне атаковали Украину 10 дронами-камикадзе "Шахед" с северного направления.

"Противовоздушной обороной уничтожено девять вражеских "Шахедов", - сказано в сообщении.

При этом Воздушные силы напоминают, что на восточном направлении была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Также, по информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, по состоянию на 20:15 украинские защитники сбили два вражеских "Шахеда" в небе над Криворожским районом.

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня, 1 января, оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Они запустили их с северного направления.

Вражеские дроны фиксировали в Сумской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях.

При этом в Киевской области и Киеве сообщали о работе противовоздушной обороны.

Позже командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что на севере страны мобильные группы уничтожили четыре "Шахеда". Также он показал видео.