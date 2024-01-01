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Денна атака дронів: ЗСУ знищили дев'ять "Шахедів"

Понеділок 01 січня 2024 20:20
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Денна атака дронів: ЗСУ знищили дев'ять "Шахедів" Фото: українські військові знищили дев'ять "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим сьогодні, 1 січня, вдалося збити дев'ять російських дронів-камікадзе. Це сталося під час денної атаки "Шахедів" із півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, близько 14:00 росіяни атакували Україну 10 дронами-камікадзе "Шахед" з північного напрямку.

"Протиповітряною обороною знищено дев'ять ворожих "Шахедів", - сказано у повідомленні.

При цьому Повітряні сили нагадують, що на східному напрямку було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Також, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на 20:15 українські захисники збили два ворожі "Шахеди" в небі над Криворізьким районом.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Вони запустили їх з північного напрямку.

Ворожі дрони фіксували у Сумській, Полтавській, Черкаській та Київській областях.

При цьому в Київській області та Києві повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що на півночі країни мобільні групи знищили чотири "Шахеди". Також він показав відео.

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