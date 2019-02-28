Денісова заявила про вкрай важкий стан Бекірова і Гриба

Політв'язні Кремля піддаються побиттю та іншим видам жорстокого поводження

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб "находится в крайне тяжелом состоянии". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

По ее словам, украинская власть пять лет не имеет возможности проводить мониторинг соблюдения прав граждан в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

"Ситуация с некоторыми нашими гражданами является критической и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества. Павел Гриб и Эдем Бекиров находятся в тяжелом состоянии", - заявила она.

Денисова отметила, что "граждан незаконно задерживают или похищают, они подвергаются избиениям и другим видам жестокого обращения"

"Применение жестокого обращения прослеживается и в отношении 70 украинских политзаключенных и 24 военнопленных моряков, содержащихся в пенитенциарных учреждениях России и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова во время разговора в коридоре парламента Греции заявила, что не видела обращение Денисовой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

Также РБК-Украина писало, что "Верховный суд Крыма" отказался отправить политзаключенного Эдема Бекирова под домашний арест.

Денисова в свою очередь сообщала, что Российская Федерация скрывает состояние здоровья гражданин Украины Эдема Бекирова.