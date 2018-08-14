Денісова зустрілася в Лук’янівському СІЗО з екс-бійцями "Торнадо"

Омбудсмен заявила, що екс-торнадівців після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО

Ув’язнені в Лук’янівському СІЗО екс-бійці спецпідрозділу "Торнадо" повідомили, що їм потрібна медична допомога, та поскаржились на працівників медичної частини слідчого ізолятору. Про це у своєму Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денісова після зустрічі з ув’язненими.

"Тільки повернулася з Лук’янівського СІЗО, де зустрічалася з ув’язненими працівниками роти "Торнадо", - повідомила омбудсмен.

Денісова зазначає, що після подій на території Лук’янівського СІЗО 9 серпня, представники офісу Уповноваженого поїхали на місце для з’ясування обставин та проведення перевірки.

Представники омбудсмена відвідали також місця, куди етапували інших чотирьох "торнадівців", та прийняли у них заяви, після чого були відкриті провадження для з’ясування ситуації. Такі ж заяви вони отримали від тих ув’язнених, хто залишився у київському СІЗО.

"Сьогодні я як Уповноважений зустрілася з усіма причетними і безпосередньо поспілкувалася з кожним, хто наразі знаходиться в СІЗО. Ув’язнені мені повідомили, що їм потрібна медична допомога. Я звернулася до слідчих і ми домовилися, що вся необхідна медична допомога буде надана. Зважаючи на скарги ув’язнених на працівників медичної частини слідчого ізолятору, ми вирішили, що оглядатимуть їх лікарі не з медчастини пенітенціарного закладу, а ті, яких надасть КМДА", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, що у камері екс-бійців "Торнадо" у Лук’янівському СІЗО провели обшуки.

Додамо, що екс-бійці "Торнадо" в четвер, 9 серпня, влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.