Денисова встретилась в Лукьяновском СИЗО с экс-бойцами "Торнадо"

Омбудсмен заявила, что экс-"торнадовцев" после жалоб будут осматривать врачи не из медчасти СИЗО

Заключенные в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы спецподразделения "Торнадо" сообщили, что им нужна медицинская помощь, и пожаловались на работников медицинской части следственного изолятора. Об этом в своем Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова после встречи с заключенными.

"Только вернулась из Лукьяновского СИЗО, где встречалась с заключенными работниками роты "Торнадо", - сообщила омбудсмен.

Денисова отмечает, что после событий на территории Лукьяновского СИЗО 9 августа, представители офиса Уполномоченного поехали на место для выяснения обстоятельств и проведения проверки.

Представители омбудсмена посетили также места, куда этапировали других четырех "торнадовцев", и приняли у них заявления, после чего были открыты производства для выяснения ситуации. Такие же заявления они получили от тех заключенных, кто остался в киевском СИЗО.

"Сегодня я как Уполномоченный встретилась со всеми причастными и непосредственно пообщалась с каждым, кто сейчас находится в СИЗО. Заключенные мне сообщили, что им нужна медицинская помощь. Я обратилась к следователям и мы договорились, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Из-за жалоб заключенных на сотрудников медицинской части следственного изолятора, мы решили, что осматривать их будут врачи не из медчасти пенитенциарного заведения, а те, которые предоставит КГГА", - сообщила Денисова.

Напомним, что в камере экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО провели обыски.

Добавим, что экс-бойцы "Торнадо" в четверг, 9 августа, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.