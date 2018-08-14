Коли саме проводили обшуки у ГПУ не повідомили

Правоохоронці провели обшуки у камерах Лук’янівського СІЗО Києва, де 9 серпня засуджені екс-бійці спецроти "Торнадо" влаштували бунт. Про це у Тwitter повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

"Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО", - написала Сарган.

Вона не уточнила, ні коли саме проводили обшуки, ні що вилучили, лише оприлюднила кілька фото.

Фото: у камері екс-бійців "Торнадо" у Лук’янівському СІЗО провели обшуки

Нагадаємо, що проти двох працівників Лук'янівського СІЗО відкрили справу за допомогу колишнім бійцям спецроти "Торнадо".

Додамо, що екс-бійці "Торнадо" в четвер, 9 серпня, влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.