Денісова уточнила, кого можуть помилувати Путін і Зеленський

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова уточнила, кого можуть помилувати президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін. Про це вона сказала в ході візиту в Лефортовський районний суд Москви, де сьогодні відбудуться судові засідання щодо зміни або продовження запобіжного заходу українським морякам.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи можуть бути помилувані українські військовополонені моряки, вона уточнила, що про них не йдеться.

"Це не пов'язані речі, і не пов'язані з нашими моряками. У нас є 150 чоловік - утримуваних осіб, громадян України в російських в'язницях, а є 35 осіб, яких надала Москалькова - утримуваних громадян Росії у виправних установах в Україні. Йшлося про цих осіб, прізвища я поки не буду розголошувати", - зазначила український омбудсмен.

Як писало РБК-Україна раніше, ключовим питанням у ході телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним було звільнення українських моряків. Крім того, лідери двох держав також обговорили повернення інших українських громадян, які утримуються на території Російської Федерації.

Нагадаємо, також повідомлялося, що Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова обговорили питання помилування ряду утримуваних осіб. Зокрема, омбудсмени обговорили питання про помилування деяких осіб, які утримуються в Україні та Російській Федерації. Однак, прізвища цих людей не розголошувалися.