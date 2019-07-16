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Омбудсмени попросять Путіна та Зеленського про помилування засуджених

Новини » Політика    16.07.2019 - 16:42
Омбудсмени попросять Путіна та Зеленського про помилування засуджених
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Наразі прізвища осіб, про яких говорили омбудсмени, не розголошуються

Український омбудсмен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова обговорили питання помилування ряду утримуваних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, омбудсмени обговорили питання помилування деяких осіб, які утримуються в Україні та Російській Федерації. Однак, прізвища цих осіб наразі не розголошуються.

"Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн з розгляду деяких кейсів - деяких наших громадян і громадян вашої країни (РФ - ред.) про помилування і якимось іншим методам, щоб вони були звільнені", - заявила Денісова на брифінгу.

Крім того, російський омбудсмен Москалькова зазначила, що в ході зустрічі була окреслена дорожня карта з повернення полонених.

"Ми окреслили дорожню карту взаємодії. Це дає можливість сподіватися багатьом і багатьом сім'ям, що будуть вирішені долі людей, вони зможуть повернутися додому", - додала вона.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко повідомив, що впродовж місяця може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією. За його словами, дані домовленості були досягнуті під час зустрічі в нормандському форматі у Парижі.

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