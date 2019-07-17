Денисова уточнила, кого могут помиловать Путин и Зеленский

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, кого могут помиловать президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин. Об этом она сказала в ходе визита в Лефортовский районный суд Москвы, где сегодня состоятся судебные заседания по изменению или продлению меры пресечения украинским морякам.

В частности, отвечая на вопрос, могут ли быть помилованы украинские военнопленные моряки, она уточнила, что о них речь не идет.

"Это не связанные вещи, и не связаны с нашими моряками. У нас есть 150 человек - удерживаемых лиц, граждан Украины в российских тюрьмах, а есть 35 человек, которых предоставила Москалькова - удерживаемых граждан России в исправительных учреждениях в Украине. Речь шла об этих лицах, фамилии я пока не буду разглашать", - отметила украинский омбудсмен.

Как писало РБК-Украина ранее, ключевым вопросом в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков. Кроме того, лидеры двух государств также обсудили возвращение других украинских граждан, которые удерживаются на территории Российской Федерации.

Напомним, также сообщалось, что Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обсудили вопросы помилования ряда удерживаемых лиц. В частности, омбудсмены обсудили вопрос о помиловании некоторых лиц, которые удерживаются в Украине и Российской Федерации. Однако, фамилии этих людей не разглашались.