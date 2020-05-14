Денісова: в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців

Через карантин в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців. Про це на брифінгу заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, на сьогодні в готелі "Венеція", який належить одній з клінік репродуктивної медицини, знаходяться 51 немовлят, народжених від сурогатних матерів. При цьому до карантину в Україну встигли прибути іноземні батьки 15 з них.

"Через звернення від цієї клініки, я дізналася, що в цілому по Україні понад 100 дітей чекають на своїх батьків у різних центрах репродуктивної медицини. Вони зробили такий прогноз, що до кінця карантину таких дітей будуть не сотні, а тисячі", - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві блокували нелегальне перевезення дітей за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства.

Після цього заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Верховна рада повинна законодавчо врегулювати питання сурогатного материнства.