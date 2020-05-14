Денисова: в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев

Из-за карантина в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев. Об этом на брифинге заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, на сегодня в отеле "Венеция", который принадлежит одной из клиник репродуктивной медицины, находятся 51 младенцев, рожденных от суррогатных матерей. При этом до карантина в Украину успели прибыть иностранные родители 15 из них.

"Через обращение от этой клиники, я узнала, что в целом по Украине более 100 детей ждут своих родителей в разных центрах репродуктивной медицины. Они сделали такой прогноз, что к концу карантина таких детей будут не сотни, а тысячи", - добавила Денисова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве блокировали нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.

После этого заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Верховная рада должна законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства.