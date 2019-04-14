Денісова виїхала до Москви на суд по моряках

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Людмила Денісова поїхала на суд щодо українських моряків

Український омбудсмен Людмила Денісова відправилась до Російської Федерації на суд щодо захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Пізно ввечері вона написала, що виїжджає потягом до Москви.

"Планую бути на судових засіданнях у Лефортовському суді щодо продовження строків тримання під вартою наших 24 військовополонених моряків", - йдеться у повідомленні.

Вона також сподівається зустрітися з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з радником президента РФ, головою ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства Михайлом Федотовим.

"Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні", - зазначено у повідомленні.

Зараз виїжджаю потягом до Москви. Планую бути на судових засіданнях у Лефортовському суді щодо продовження строків... Опубліковано Людмилою Денісовою Субота, 13 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Російської Федерації звільнення українських моряків, які були захоплені Росією у Керченській протоці.

Також Меркель закликала Росію забезпечити вільне проходження українських кораблів Керченською протокою.

Як писало РБК-Україна раніше, щодо 20 українських військовополонених моряків у Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків у РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.