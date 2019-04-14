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Денисова поехала в Москву на суд по морякам

Новости » Политика    14.04.2019 - 00:21
Денисова поехала в Москву на суд по морякам
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Людмила Денисова поехала на суд в отношении украинских моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию на суд по захваченным украинским морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Поздно вечером она написала, что выезжает поездом в Москву.

"Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде о продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков", - говорится в сообщении.

Она также надеется встретиться с директором ФСБ Александром Бортниковым и с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

"В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену", - указано в сообщении.

 

Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде о продлении сроков...

Опубликовано Людмилой Денисовой Субота, 13 апреля 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель требует от Российской Федерации освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.

Также Меркель призвала Россию обеспечить свободное прохождение украинских кораблей в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, в отношении 20 украинских военнопленных моряков в России была проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. При этом в Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушением международного права и нарушением прав человека.

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