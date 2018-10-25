Верховний суд Росії залишив у силі вирок "диверсанту" Панову

Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Суд залишив апеляцію на вирок без задоволення

Верховний суд Російської Федерації залишив без зміни вирок українському "диверсанту" Євгену Панову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Верховний суд РФ оголосив рішення по апеляції і залишив в силі призначений вирок до 8 років позбавлення волі. Про перегляд вироку Панову просили як захист, так і обвинувачення. Прокуратура наполягала на збільшенні терміну до 10,5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Панова етапували з Сімферопольського СІЗО до Москви.

До цього стало відомо, що він не буде просити російського президента Володимира Путіна про помилування. Зазначимо, Панов входить до списку українських політв'язнів, який ліг в основу позову України до ЄСПЛ проти Росії. Особисто він сумнівається в можливості звільнення за обміном.

Українця затримали в Криму в серпні 2016 року. Російське слідство звинувачує Панова в тому, що він зі спільниками в районі Армянська мав зустріти підкріплення з материкової України нібито для подальших диверсій. При затриманні групи в перестрілці загинув представник окупаційної влади і два ймовірних "диверсанта".