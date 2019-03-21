Політв'язня Панова перевели з лікарні в колонію

Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Політв'язня напередодні вивезли у колонію-лікарню через гострі болі в спині

Українського політв'язня Євгена Панова повернули до колонії № 6 м. Омська із лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Кримську солідарність".

На сторінці Панова у Facebook, яку ведуть родичі політв'язня і громадські активісти, повідомляється, що політв'язня напередодні вивезли у колонію-лікарню у зв'язку з погіршенням стану здоров'я: гострий біль у спині.

Однак декілька днів тому Панова повернули до колонії №6, бо лікувати у колонії-лікарні №11 його нема чим.

"На днях Женю відвідала наш адвокат Ольга Дінзе та дізналася наступне: Самопочуття погане, бо нема навіть знеболювального. На роботах в колонії не працює, співати гімн РФ відмовився. На Євгена намагаються чинити тиск, але він себе утискати не дозволяє", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що родичі політв'язня спробують купити ліки для Панова згідно з призначенням тамошнього лікаря та передати їх в колонію.

"Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив громадянина України Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Політв'язня етапували до московського СІЗО "Матроська тиша". Вже 25 жовтня відбувся розгляд апеляції на вирок Панову. Однак, Верховний суд Російської Федерації залишив без зміни вирок українському "диверсанту".

У січні 2019 року Панова етапували до Омська (Російська Федерація).