Політв'язень Панов зустрівся в Москві з українським консулом

Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Панов засуджений до 8 років колонії в РФ

Український політв'язень, засуджений до 8 років у російській колонії, фігурант справи українських диверсантів Євген Панов зустрівся з українським консулом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымскую правозахисну групу".

Як повідомив брат політв'язня Ігор Котелянець, консул відвідав Панова в московському СІЗО "Матроська тиша" 30 жовтня. Бесіда Панова з консулом проходила в кімнаті, обладнаній кабінами зі скляними перегородками, з використанням телефонних трубок і в присутності оперативних співробітників установи. Зустріч тривала близько години.

Панов розповів консулу, що відчуває себе задовільно, не скаржиться на умови утримання. Він навіть підкреслив, що зараз у нього "комфортні умови" в порівнянні з тим, де він перебував раніше.

Євген Панов подякував Міністерство закордонних справ України за підтримку. Також він попросив допомогти його рідним - мамі і дружині.

Зазначимо, ФСБ РФ звинуватило Євгена Панова у "приготуванні диверсії в Криму у складі диверсійної групи". Крім того, українця і звинуватили в контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу.

"Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив громадянина України Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Політв'язня етапували до московського СІЗО "Матроська тиша". Вже 25 жовтня відбулося розгляд апеляції на вирок Панову. Однак, Верховний суд Російської Федерації залишив без зміни вирок українському "диверсанту".

На думку правозахисників, Панов є жертвою політично мотивованого кримінального переслідування. Також правозахисники у справі Панова зафіксували тортури, психологічний тиск, фальсифікацію доказів, перешкоджання роботі адвокатів, порушення прав на справедливий суд.