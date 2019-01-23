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Денісова просить Москалькову допомогти Бекірову

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 20:07
Денісова просить Москалькову допомогти Бекірову
Фото: Едем Бекіров (twitter.com/ATR__Official)

Зокрема, Денісова просить надати Бекірову належну медичну допомогу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надіслала звернення до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку із погіршенням стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

Український омбудсмен нагадала, що медичне обстеження та лікування Бекірова, яке повинно було тривати два тижні у Сімферопольській лікарні імені Семашка, закінчилося за три дні, після чого його повернули до СІЗО.

"За словами адвоката, який відвідав політв’язня сьогодні (23 січня 2019 року), кримському татарину дійсно стало значно гірше. Відсутні результати медичного обстеження, якого так потребує хворий. Це означає, що Едему не надається кваліфіковане та ефективне медичне лікування", - зазначає Денісова. 

Омбудсмен просить Москалькову надати Едему Бекірову та його адвокатам копію медичного висновку, та сприяти забезпеченню громадянина України повноцінним лікуванням, відповідно до лікарських рекомендацій.

Денісова просить Москалькову допомогти БекіровуНагадаємо, сьогодні стало відомо, що стан здоров'я Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, різко погіршився. Це могло стати наслідком застосування інсуліну в СІЗО. 

Зазначимо, 19 грудня Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що він може померти в слідчому ізоляторі в анескованому Криму, бо є інвалідом першої групи.

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