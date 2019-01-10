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Активіста Бекірова госпіталізують на тиждень, - адвокат

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 21:18
Активіста Бекірова госпіталізують на тиждень, - адвокат
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Бекірова на тиждень залишать у відділенні ендокринології

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезуть 14 січня на тиждень в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження. Про це заявив його адвокат Іслям Веліляєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

"На понеділок узгоджене його вивезення до Республіканської лікарні для проведення комплексного медичного обстеження. Його повинні на тиждень залишити у відділенні ендокринології. Головне питання, яке ми поставили перед лікарями: чи можна його в подальшому утримувати в ізоляторі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Верховний суд" Криму 10 січня відмовив у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту кримськотатарського активіста Едема Бекірова. В суді Бекіров сказав, що з кожним днем йому тільки гірше. Адвокат Іслям Веліляєв заявив клопотання про долучення медичної довідки з Генічеської центральної районної лікарні про стан здоров'я Бекірова. "Суд" погодився долучити медичну довідку до матеріалів справи.

Згідно з рішенням "суду", Бекіров залишиться в СІЗО до 11 лютого.

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Російську Федерацію негайно звільнити кримськотатарського активіста Едему Бекірова. "Ми очікуємо, що його негайно звільнять без затримки і забезпечать доступ до термінового і належного медичного догляду", - йдеться в заяві.

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