Денисенко блеснула подтянутой фигурой на отдыхе: какой купальник и очки она выбрала

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась яркими кадрами отдыха, продемонстрировав подтянутую фигуру и стильный летний образ. Звезда выбрала модный купальник с текстурой и солнцезащитные очки, прекрасно дополнившие ее лук.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram знаменитости.
Как известно, она обожает белый цвет и часто ее образы составлены из вещей, обуви и аксессуаров этого оттенка. Для отпуска звезда украинского кино выбрала раздельный купальник-бикини молочного оттенка.
Наталка Денисенко показала тренды лета 2025 (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Текстура
Купальник имеет очень интересную, пушистую или "махровую" текстуру, которая придает ему объем и уникальность.
Верх
Классический треугольный лиф на тонких завязках, которые завязываются вокруг шеи и спины. Благодаря текстуре ткани он выглядит более объемным, чем обычные купальники.
Низ
Плавки-стринги с высокой посадкой спереди и завязками по бокам, которые позволяют регулировать размер. Они также сделаны из такой же фактурной ткани.
Наталка Денисенко показала модный купальник (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Форма
Очки имеют овальную форму линз.
Оправа
Оправа тонкая и узкая, без лишних деталей.
Цвет оправы
Оправа белого оттенка. На фоне загорелой кожи белые очки выглядят очень контрастно и выделяются, создавая яркий акцент в образе.
Цвет линз
Линзы светло-коричневого оттенка, который хорошо гармонирует с цветом оправы.
Отметим, что белый цвет обычно ассоциируется с летом, свежестью, чистотой и легкостью. Он прекрасно отражает солнечный свет, не поглощая тепло, что делает его идеальным для теплого времени года. А очки с оправой белого цвета моментально придают образу летнего и беззаботного вида.
Эти очки прекрасно дополняют летний образ, придавая ему игривости и стиля.
Наталка Денисенко показала солнцезащитные очки (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Текстурированные купальники - из махровой, вязаной, рельефной или ребристой ткани - стремительно набрали популярность благодаря сочетанию стиля, комфорта и визуальной эффектности.
Они выделяются среди классических моделей и создают эффект более дорогого и более продуманного образа даже без дополнительных аксессуаров.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Одно из главных преимуществ такой ткани - способность держать форму и маскировать мелкие недостатки фигуры.
Она не просвечивается, не прилипает к телу после воды и визуально добавляет объем там, где это нужно - поэтому такие модели часто выбирают звезды, инфлюэнсеры и стилисты.
Денисенко задает тренды (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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