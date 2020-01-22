Гроші оточення Януковича перерахували на рахунки АРМА

Національне агентство з управління заарештованими активами отримало від Міжнародного інвестиційного банку 247,4 млн гривень, які належали оточенню колишнього президента України Віктора Януковича, і розмістив їх на депозитному рахунку в "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АРМА.

Як повідомляється, заарештовані активи були передані в управління АРМА постановою Печерського райсуду Києва.

"Постановою Печерського районного суду р. Києва від 16 січня 2020 року в управління АРМА передано заарештовані активи у вигляді грошових коштів на загальну суму близько чверті мільярда гривень. Зазначені активи арештовані по справі про відмивання коштів посадовими особами ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", пов'язаними з оточенням експрезидента Віктора Януковича", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в разі прийняття судового рішення про конфіскацію зазначених активів, накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до держбюджету.

Нагадаємо, 13 січня слідчий суддя наклав арешт на 247 млн гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича у "Міжнародному інвестиційному банку".

Крім того, суд Мілана буде розглядати справу Олексія Азарова, сина експрем'єр-міністра України Миколи Азарова. В Італії його підозрюють у відмиванні хабаря від колишнього віцепрем'єра Андрія Клюєва.

До цього суд Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей ексчиновників часів Януковича.