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В Луганській обл. зафіксовано два випадки ймовірного підкупу виборців

Новини » Вибори 2019    25.05.2019 - 11:50
В Луганській обл. зафіксовано два випадки ймовірного підкупу виборців
Фото: підкуп виборців в Луганській обл. (Марина Терещенко)

Факти підкупу зафіксовані у Сєвєродонецьку

В Луганській області за добу відкрили два кримінальних провадження за фактом підкупу виборців. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Національної поліції Луганської області Тетяна Погукай. 

За її словами, мова йде про роздачу мешканцям Луганщини мішків з цукром

"Офіційно розпочався виборчий процес дострокових парламентських виборів. За вчора надійшло два звернення, які стосувались роздачі цукру одним з кандидатів. Ці заяви зареєстровано. Факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 160 КК, тобто підкуп виборців. Проводиться перевірка щодо можливого підкупу виборців та слідчі дії", - повідомила Погукай. 

Так, 23 та 24 травня інциденти були зафіксовані у місті Сєвєродонецьку. Поліцію викликали місцеві журналісти. За їх словами, кожній людині видавали по 5 кг цукру в обмін на паспортні дані людини. 

"Поліцію викликали о 20:30 23 травня. До будинку приїхав автомобіль та вигрузив близько 10 мішків з цукром. Мішки були промарковані. Вказувалась назва політ сили та ім’я одного з народних депутатів. Жінка, яка представилась старшою за цим будинком, збирала список з паспортними даними та пропискою мешканців. В обмін на ці паспортні дані видавали цукор. Ми викликали поліцію", - розповіла журналіст Марина Терещенко. 

Коли поліція прибула люди відмовлялись визнавати факт підкупу виборців. 

"Поліцейські розповіли нам, що впродовж дня було близько 9 подібних викликів. Проте коли поліція прибуває на виклик, люди відмовляються підтвердити, що це підкуп. Вони виправдовують це як допомогу", - додала журналіст.

 

Фото: підкуп виборців в Луганській обл. (Марина Терещенко)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що мера Василькова підозрюють у підкупі виборців. У ході розслідування правоохоронці виявили факти розтрати держкоштів і присвоєння документів. 

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