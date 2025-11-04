ua en ru
День железнодорожника Украины: УЗ запустила поезд в честь 948 коллег, погибших во время войны

Вторник 04 ноября 2025 11:27
UA EN RU
День железнодорожника Украины: УЗ запустила поезд в честь 948 коллег, погибших во время войны Фото: День железнодорожника Украины (Pavlo Bagmut/Ukrinform/GettyImages)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине 4 ноября отмечают День железнодорожника - людей, которые в условиях войны держат железный фронт и часто спасают других ценой собственной жизни.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Профессиональный праздник железнодорожников в Украине установлен Указом президента в 1993 году, а с 2002 года его отмечают 4 ноября - в день, когда в 1861 году во Львов прибыл первый поезд из Вены через Перемышль. Именно эта дата считается началом истории железных дорог на территории современной Украины.

День железнодорожника в условиях войны

В День железнодорожника "Укрзализныця" почтила память своих коллег, погибших во время полномасштабной войны. За это время Украина потеряла 948 железнодорожников - машинистов, проводников, ремонтников и строителей путей.

Как сообщила компания, в их честь назначен "Поезд железной памяти" №948. Он не будет перевозить пассажиров, но символически будет нести память обо всех, кто погиб, выполняя свой долг - спасая людей, обеспечивая сообщение и оборону страны.

"Их не обнять сегодня, но о них мы несем светлую память", - отметили в "Укрзалізниці".

Сегодня локомотивы по всей Украине дали гудок чести, провожая "Поезд железной памяти".

Роль железной дороги

АО "Укрзализныця" - крупнейшее государственное предприятие Украины с командой около 187 тысяч работников. Это логистическая артерия, обеспечивающая 56% грузовых и 43% пассажирских перевозок в стране.

С начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" часто спасает украинцев из опасных районов. За это время эвакуировано более 4 миллионов человек, среди которых 1 миллион детей и 120 тысяч животных.

Железнодорожники работают под обстрелами, вывозят гражданских из горячих точек, восстанавливают разбитые пути и мосты, часто рискуя жизнью. Кроме того, железная дорога создала медицинские эвакуационные вагоны для перевозки раненых и ввела программы модернизации грузовых перевозок.

Несмотря на войну, компания продолжает работать без остановок - перевозит миллионы пассажиров, обеспечивает критические грузы, эвакуирует людей и даже дипломатов в рамках инициативы "Железная дипломатия". "Укрзализныця" обеспечивает поездки первых лиц государства, партнеров и лидеров мира, которые прибывают в Украину поездом - от президента США до руководителей стран ЕС.

Удары по железной дороге

Отметим, что российские оккупационные войска постоянно наносят удары по железной дороге в разных регионах Украины, в результате чего "Укрзализныця" вынуждена менять маршруты и графики курсирования поездов.

Так, "Укрзализныця" временно изменила движение нескольких пригородных поездов в Сумской области. В частности, с 3 ноября поезда №6101 и №6102 курсируют между Ворожбой и Конотопом вместо маршрута до Бахмача. Также отменен и скорректирован ряд других рейсов в регионе, чтобы обеспечить альтернативные сообщения для пассажиров.

2 ноября УЗ временно изменила расписание пригородных поездов в Днепропетровской и Донецкой областях из-за повреждения инфраструктуры в результате боевых действий. Часть рейсов отменена или сокращена, а в Донецкой области для пассажиров организовано альтернативное автосообщение.

В ночь на 31 октября РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В Сумах повреждено депо "Укрзализныци" и вагоны, на Харьковщине - инфраструктура в Лозовой. Обошлось без жертв.

