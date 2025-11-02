РФ повредила железную дорогу на Днепропетровщине: введены ограничения для поездов, список

"Укрзализныця" сообщила об изменениях в расписании пригородных рейсов на 2 ноября из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры в результате боевых действий. Они касаются Днепропетровской, а также Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Для пассажиров на этих направлениях местные власти организовали альтернативное автосообщение.

Не будут курсировать рейсы:

"Укрзализныця" призывает пассажиров уточнять актуальное расписание на сайте компании или в приложении перед поездкой.

В частности, поезд №6141 будет курсировать Письменная - Днепр-Главный (вместо Чаплино - Днепр-Главный).

Обстрел 2 ноября

В ночь на 2 ноября российские войска снова нанесли удар по территории Одесской области, применив ударные беспилотники. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, российские войска снова массированно атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Брянской области РФ. А также 79 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других - с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.