РФ повредила железную дорогу на Днепропетровщине: введены ограничения для поездов, список
"Укрзализныця" сообщила об изменениях в расписании пригородных рейсов на 2 ноября из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры в результате боевых действий. Они касаются Днепропетровской, а также Донецкой областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Днепропетровская область
Из-за повреждения сети ограничено курсирование нескольких поездов в регионе.
В частности, поезд №6141 будет курсировать Письменная - Днепр-Главный (вместо Чаплино - Днепр-Главный).
Также изменены маршруты:
- №6110 - Днепр - Письменная (вместо Днепр - Чаплино);
- №6127 - Письменная - Днепр (вместо Чаплино - Днепр);
- №6122 - Днепр - Письменная (вместо Днепр - Демурино);
- №6135 - Письменная - Синельниково-1 (вместо Демурино - Синельниково-1).
"Укрзализныця" призывает пассажиров уточнять актуальное расписание на сайте компании или в приложении перед поездкой.
Донецкая область
В пределах Донецкой области временно изменены маршруты нескольких поездов:
- №6711 будет курсировать по маршруту Бантышево - Краматорск (вместо Славянск - Краматорск);
- №6712 и №6718 - по маршруту Славянск - Бантышево (вместо Краматорск - Бантышево).
Не будут курсировать рейсы:
- №6715, №6717, №6721 Славянск - Краматорск;
- №6716 и №6722 Краматорск - Славянск.
Для пассажиров на этих направлениях местные власти организовали альтернативное автосообщение.
Обстрел 2 ноября
В ночь на 2 ноября российские войска снова нанесли удар по территории Одесской области, применив ударные беспилотники. Есть погибшие и раненые.
По данным Воздушных сил, российские войска снова массированно атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.
Противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Брянской области РФ. А также 79 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других - с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.