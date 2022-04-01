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В Україні діятиме надзвичайний стан при ліквідації наслідків війни, - Шмигаль

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 17:30
В Україні діятиме надзвичайний стан при ліквідації наслідків війни, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні діятиме надзвичайний стан при ліквідації наслідків війни. При цьому він підкреслив, що президент і уряд буде приймати рішення про скасування воєнного стану і режиму НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Як тільки військова ситуація буде дозволяти, то керівництво держави буде приймати рішення про скасування воєнного стану. Після воєнного стану залишиться діяти надзвичайний стан по всій державі", - заявив він.

Прем'єр підкреслив, що зараз ведуться переговори з партнерами про майбутнє відновлення України.

"Звичайно, ми сьогодні ведемо переговори з нашими партнерами, тому що у нас буде багато роботи з відновлення нашої країни, ми будемо багато будувати, багато відновлювати... Під час ліквідації наслідків діятиме режим надзвичайного стану. Президент і уряд буде приймати рішення, коли будемо виходити з цих статків поетапно", - додав він.

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