День святої Катерини: що потрібно, а що не можна робити

У День Катерини жінки просять святу про сімейне благополуччя, а молоді дівчата ворожать на судженого
7 грудня відзначається День Катерини, коли православні згадують святу великомученицю з Олександрії. Що можна, а що не можна робити в Катеринин день, традиції і прикмети свята - в матеріалі Styler.
Свята Катерина в християнській вірі відома як "наречена Христова". Одного разу юній дівчині приснився сон, в якому Син Божий подарував їй обручку. З тих пір Катерина почала проповідувати християнство, за що і була страчена в дуже юному віці (17 років).
У народі завжди вважали її покровителькою жінок, наречених і вагітних. Тому здавна 7 грудня прийнято звертатися до святої з проханнями про сімейне благополуччя, взаємне кохання, здоров'я дітей. При молитві біля образу святої обов'язково запалювали три свічки.
Головною традицією в День Катерини завжди було ворожіння на судженого. Для цього використовувалися всі підручні засоби: скоринку хліба клали під подушку, щоб коханий з'явився уві сні, зазивали долю з горщиком каші на подвір'ї, ставили в воду гілочку вишні і чекали, коли вона зацвіте (якщо бутони з'являлися до Різдва - до швидкого заміжжя).
Фото: У День Катерини ворожать на кохання (pixabay.com)
Свято 7 грудня припадає на період Різдвяного посту, з цим і пов'язані головні заборони дня.
Фото: Свято Катерини відкриває сезон катання на санчатах (pixabay.com)
Народна назва свята - Катерина Санниця. До цього дня встановлюються зимові морози, тому за старих часів із Катерини починали їздити на санях ямщики, прокладали санні шляхи між селами, на санчатах каталися з гірок діти. Найбільш відомі прикмети 7 грудня пов'язані з погодою:
Раніше ми розповідали про головні правила, заборони і меню Різдвяного посту, на який припадає День Катерини.
Також 7 грудня святкується Ханука - єврейське свято зі смачними частуваннями і веселими традиціями.
Відео: РБК-Україна