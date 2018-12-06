День святої Катерини: що потрібно, а що не можна робити

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У День Катерини жінки просять святу про сімейне благополуччя, а молоді дівчата ворожать на судженого

7 грудня відзначається День Катерини, коли православні згадують святу великомученицю з Олександрії. Що можна, а що не можна робити в Катеринин день, традиції і прикмети свята - в матеріалі Styler.

День Катерини: як провести свято

Свята Катерина в християнській вірі відома як "наречена Христова". Одного разу юній дівчині приснився сон, в якому Син Божий подарував їй обручку. З тих пір Катерина почала проповідувати християнство, за що і була страчена в дуже юному віці (17 років).

У народі завжди вважали її покровителькою жінок, наречених і вагітних. Тому здавна 7 грудня прийнято звертатися до святої з проханнями про сімейне благополуччя, взаємне кохання, здоров'я дітей. При молитві біля образу святої обов'язково запалювали три свічки.

Головною традицією в День Катерини завжди було ворожіння на судженого. Для цього використовувалися всі підручні засоби: скоринку хліба клали під подушку, щоб коханий з'явився уві сні, зазивали долю з горщиком каші на подвір'ї, ставили в воду гілочку вишні і чекали, коли вона зацвіте (якщо бутони з'являлися до Різдва - до швидкого заміжжя).

Фото: У День Катерини ворожать на кохання (pixabay.com)

Що не можна робити в День Катерини

Свято 7 грудня припадає на період Різдвяного посту, з цим і пов'язані головні заборони дня.

Серед частувань в День Катерини на столі повинна бути тільки пісна їжа. У давні часи традиційними святковими стравами були борщ, каша і житній хліб.

7 січня заборонено важко працювати фізично, займатися рукоділлям.

Особлива прикмета говорить, що заборона на працю в цей день полегшить пологи вагітним дівчатам.

У свято Катерини не можна розводити багаття, палити печі і розпалювати каміни, щоб "життя не задимлювалося".

Не варто забувати про три свечі біля образу святої. За прикметою, якщо їх не запалити, "рід перерветься".

Під забороною в Катеринин день - галасливі гуляння, а також вживання алкоголю.

Фото: Свято Катерини відкриває сезон катання на санчатах (pixabay.com)

Прикмети 7 грудня

Народна назва свята - Катерина Санниця. До цього дня встановлюються зимові морози, тому за старих часів із Катерини починали їздити на санях ямщики, прокладали санні шляхи між селами, на санчатах каталися з гірок діти. Найбільш відомі прикмети 7 грудня пов'язані з погодою:

Якщо на Катерину небо ясне - зима буде морозною.

Якщо стоїть тепла погода - морози вдарять тільки через десять днів на Варвару.

Видно круги навколо місяця в ніч на Катерини - до сильних морозів.

Катеринин день прийшов, катання на санях привів.

Якщо зірки на небі здаються маленькими і їх майже не видно - до снігопаду.

Раніше ми розповідали про головні правила, заборони і меню Різдвяного посту, на який припадає День Катерини.

Також 7 грудня святкується Ханука - єврейське свято зі смачними частуваннями і веселими традиціями.

Відео: РБК-Україна