День пам'яті та примирення: правоохоронці нагадали, яку символіку заборонено використовувати

Правоохоронці звернулися до громадян у зв'язку з відзначенням Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вони нагадали, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні - День пам'яті і примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.

РБК-Україна писало, що понад 11 тисяч співробітників МВС охоронятимуть правопорядок на заходах 8 і 9 травня.