День памяти и примирения: правоохранители напомнили, какую символику запрещено использовать

Правоохранители обратились к гражданам в связи с празднованием Дня памяти и примирения, а также Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Они напомнили, что в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.

РБК-Украина писало, что более 11 тысяч сотрудников МВД охранять правопорядок на мероприятиях 8 и 9 мая.