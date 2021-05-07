Понад 11 тисяч співробітників МВС охоронятимуть правопорядок на заходах 8 і 9 травня

Міністерство внутрішніх справ залучить 11 тис. правоохоронців до охорони правопорядку під час проведення 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня . Очікується понад 500 заходів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції .

Про забезпечення безпеки громадян та дотримання норм щодо використання забороненої символіки йшлося у п'ятницю, 7 травня, під час селекторної міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Участь у заході взяли голова Національної поліції Ігор Клименко, заступник командувача Національної гвардії Микола Миколенко, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Учасники наради обговорили забезпечення публічної безпеки та порядку під час святкування Дня пам'яті та примирення, а також 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Так, зазначено, що 9 травня очікується проведення 555 заходів, в яких візьмуть участь понад 60 тис. громадян.

"У кожному регіоні є розуміння між усіма службами. Щоб забезпечити безпеку всіх учасників заходів до охорони правопорядку будуть залучені понад 11 тис. правоохоронців: 7,3 тис. поліцейських, 3 тис.військовослужбовців Національної гвардії і ДСНС, а також курсантів вищих навчальних закладів МВС", - сказав Фацевич.

Також він зазначив, що з 9 по 11 травня пройдуть поминальні дні, тому багато громадян будуть виїжджати на кладовище.

Згідно з повідомленням, на дорогах державного та місцевого значення будуть посилено працювати наряди патрульної поліції.

Водночас Крищенко повідомив, що поліцейські Києва вже в посиленому режимі несуть службу.

"Сьогодні вранці поліцейські заступили на охорону громадського порядку в місцях, де будуть проходити заходи. Також цілодобові наряди будуть виставлені біля всіх меморіалів, стел, пам'ятників і місць поховань. Крім того, всі локації, де будуть проходити заходи, і маршрути проходження обстежують кінологи та вибухотехніки", - сказав Крищенко.