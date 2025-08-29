День памяти погибших защитников: что означает дата 29 августа для Украины

Подробнее про установление этого памятного дня, важность для каждого украинца даты 29 августа и план мероприятий, утвержденных Кабинетом министров в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда появился День памяти погибших защитников

День памяти погибших защитников Украины - не единственная дата, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за государственность, независимость и соборность нашей страны. Не единственный день, когда мы отдаем им дань уважения и рассказываем истории о них.

Однако этот день является особенным как возможность для общества - каждого украинца - вместе сосредоточиться на памяти, уважении и благодарности нашим защитникам.

Официально День памяти погибших защитников Украины был введен 23 августа 2019 года указом шестого президента нашего государства - Владимира Зеленского - №621/2019 "О Дне памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Согласно документу, День памяти защитников Украины отмечается ежегодно в поддержку инициатив общественности и с целью:

достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

увековечения их героизма;

укрепления патриотического духа в обществе.

Фрагмент указа президента (скриншот: president.gov.ua)

Чем особенна для украинцев дата 29 августа

Дата Дня памяти погибших защитников Украины - 29 августа - была выбрана не случайно.

С ней связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения - выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году.

"Тогда российское руководство - традиционно для себя - нарушило договоренности: украинских военных расстреляли, когда они колоннами проходили по тому, что должно было быть "зеленым коридором",- напомнили в Украинском институте национальной памяти.

Уточняется, что путь наших воинов пролегал через созревающие подсолнечные поля. Поэтому традиционным символом памятного дня 29 августа стал именно подсолнечник.

Позже по заказу ОО "Объединение матерей и жен Защитников Украины" (в партнерстве с УИНП) было создано социальное видео, направленное на подчеркивание важности чествования военных, которые пожертвовали своей жизнью за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

План мероприятий ко Дню памяти защитников Украины

В 2025 году Кабинет министров утвердил план мероприятий ко Дню памяти погибших защитников Украины (разработанный Министерством по делам ветеранов Украины).

Он имеет целью:

сохранить традицию чествования погибших;

поддержать патриотизм среди молодежи;

напомнить, какой ценой отстаивается наша независимость и свобода.

Так, по случаю Дня памяти защитников Украины планируется проведение ряда национально-патриотических мероприятий, в частности:

Всеукраинская акция памяти "Сонях";

ежегодный забег в память о погибших воинах "Шаную воїнів, біжу за героїв України";

выставка уничтоженной военной техники и вооружения вооруженных формирований РФ на территории Украины;

приспускание Государственного флага Украины на зданиях государственных органов, дипломатических учреждений за рубежом, государственных предприятий, организаций, а также в воинских частях и на кораблях;

во время общенациональной минуты молчания - остановка работы госорганов, местной власти, предприятий, учреждений и организаций (кроме работающих непрерывно), а также остановка движения общественного и частного транспорта.

Кроме этого, было запланировано проведение тематических выставок и публикации научных трудов, сборников документов и материалов, энциклопедических, справочных, научно-популярных и других изданий, посвященных чествованию памяти Защитников и Защитниц Украины.