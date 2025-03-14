В Украине отмечают День добровольца. Истории тех, кто променял гражданскую жизнь на фронт

14 марта отмечают День украинского добровольца. На государственном уровне праздник установили в 2017 году с целью чествования мужества и героизма защитников, которые с 2014 года борются с российскими оккупантами.

РБК-Украина рассказывает о том, как появился День украинского добровольца и делится историями бойцов, которые по собственному желанию пошли на фронт.

Когда и как появился праздник

Дату для чествования добровольцев выбрали не случайно. Именно 14 марта 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы, чтобы создать первый добровольческий батальон. Со временем на его основе сформировали 1 БОП НГУ им. Кульчицкого, который участвовал в боях за Дебальцево, Станицу Луганскую и Горловку.

Весной 2014 года из-за начала российской агрессии в Украине возник ряд добровольческих формирований. В первые 2 года АТО в боях против оккупантов выступили почти четыре десятка таких батальонов. Одним из самых знаковых тогда стал "Правый сектор", бойцы которого защищали Донецкий аэропорт, Саур-Могилу, Пески и Авдеевку, а уже при полномасштабном вторжении боролись за Киев, Чернигов и Бахмут.

Бойцы Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", август 2014 года (фото: Википедия)

На рубеже 2021-2022 года, когда над Украиной нависла угроза большой войны, началась вторая волна формирования добровольческих батальонов. Украинцы массово сами шли в военкоматы, чтобы встать на защиту родины.

На законодательном уровне День украинского добровольца утвердили в 2017 году, первое празднование состоялось в том же году. Традиционно 14 марта в учебных заведениях, воинских частях и учреждениях культуры проводят тематические мероприятия, иногда устраивают патриотическое шествие по центральных улицах городов, чтобы почтить тех, кто по собственному желанию пошел на фронт.

В 2016 году в Киеве открыли памятник украинскому добровольцу - это собирательный образ бойцов, защищавших Украину в зоне АТО (фото: ZeFT.in.ua)

Истории добровольцев

11 лет войны в Украине показали, что люди разных профессий, пола, возраста и даже вероисповедания готовы взять в руки оружие для защиты страны. Далее делимся 5 историями добровольцев, которые променяли гражданскую жизнь на фронт.

В 2015 году всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы Василий Слипак покинул сцену и добровольцем отправился на фронт в зону АТО.

"Как мужчина, могу быть на войне, а как артист - могу делать максимальное продвижение Украины во Франции", - говорил Василий.

Слипак трижды отправлялся в зону боевых действий, воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта, участвовал в боях за Авдеевку. На фронте получил позывной "Миф". По его же словам, он хотел сочетать и сценическую жизнь во Франции, и борьбу на передовой в Украине.

Последний раз Василий прибыл на Донбасс летом 2016-го, планировал там остаться на полгода, но уже 29 июня во время боевого задания он погиб от пули снайпера. Ему было 41 год. Перед смертью он успел выполнить поставленную задачу, чем спас побратимов. Посмертно Василию Слипаку присвоили звание Герой Украины.

Василий Слипак (фото: Википедия)

Общественная активистка и хирург Амина Окуева была мусульманкой чеченско-польского происхождения, но без раздумий встала на защиту Украины в составе добровольческого батальона "Киев-2", когда Россия начала войну на Донбассе. В этой борьбе она видела возможность отомстить общему для Украины и Чечни врагу - РФ.

Амина пошла на фронт фельдшером, хотя медициной занималась мало. Участвовала в боях за Дебальцево, выполняла боевые задачи возле Чернухино. Также присоединилась к созданию Миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, служила там пресс-офицером. В 2015 году она получила звание Народный Герой Украины.

"Не понимаю, как человек, который живет на земле, на которую нападает враг, куда вторглись оккупанты, может говорить слова о том, что это "не его война"... просто не могу этого понять", - говорила Амина.

Окуева признавалась, что старалась на фронте овладеть как можно больше навыков, потому что на передовой "больше всего ценятся бойцы, которые могут при необходимости заменить выбывшего из рядов товарища".

После завершения войны Амина хотела связать свою жизнь с военным делом как военный медик или участница миротворческой миссии. Однако в 2017 году ее авто расстреляли под Киевом неизвестные, она погибла на месте. Ей было 34 года. Полиция расценила дело как заказное убийство.

Амина Окуева (фото: inforesist.org)

Владимир Кирсанов родом из Житомира, он добровольно пошел на фронт еще в 2014-м. После демобилизации вернулся к своей гражданской профессии - работал водителем. А в первые дни полномасштабного вторжения присоединился к 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде.

Летом 2022 года во время штурма он получил тяжелое ранение под Изюмом. Сначала возле него взорвался танковый снаряд, а после этого прилетела вражеская мина.

"Я пробыл в коме 19 дней. А, когда проснулся и не смог разговаривать, осознал насколько тяжелое у меня ранение - травмы были по всему телу: шея, спина, руки, ноги. Но больше всего пострадало именно лицо", - рассказывал Владимир.

Защитнику провели ряд операций, чтобы восстановить лицо. За время лечения он похудел на 47 кг, впереди его ждет еще длительная реабилитация. Сам воин заявляет, что хотел бы вернуться в армию, но с его травмой это невозможно.

Владимир Кирсанов (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

Александра Коцюбайло, сестра погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло (тоже добровольца), в 20-летнем возрасте присоединилась к ВСУ. Осенью 2024-го она подписала контакт с 1 отдельным штурмовым батальоном "Да Винчи", который воюет в составе 67 отдельной механизированной бригады ВСУ. Именно им командовал ее брат.

"Когда над головой летают шахеды, в ленте новости о забранных жизнях детей и разрушенных домах, каждый день везут погибших родным, кому-то приходится заново учиться ходить - я не знаю большей мотивации, чем мстить России за столетние преступления, которые они совершали и продолжают совершать против украинской нации. Ярость должна проявляться исключительно в действиях", - так объясняла Александра свое решение присоединится к ВСУ.

Девушка призналась, что в день, когда увидела своего брата в последний раз, дала себе слово, что продолжит им начатое дело. Хотя известно, что сам Дмитрий не хотел, чтобы сестра воевала.

"Быть в батальоне, который создал "Да Винчи" и рядом с людьми, которые остаются верными и продолжают уничтожать зло, является для меня честью", - писала Александра в соцсетях.

Александра Коцюбайло (фото: instagram.com/trostynkaa)

Роберт "Рубик" родом из Закарпатья, более 10 лет прожил за границей и мог там остаться навсегда, поскольку имеет немецкие корни. Однако в 2023-м в возрасте 26 лет он вернулся в Украину и присоединился к 128 ОГШБр.

"Пока был за границей, помогал отцу, который пошел добровольцем на войну, снаряжением, запчастями для автомобилей, другими нужными вещами. Но потом не выдержал и тоже решил служить", - делился ранее Роберт.

Воин занимается аэроразведкой, обнаруживает цели и корректирует огонь. Во время выполнения одного из заданий получил контузию из-за атаки FPV-шки.

"Я осознаю, что в любой момент могу погибнуть - это война. Что ж, если так произойдет, я готов - по крайней мере, так будет эпичнее, чем банальная смерть. Но надеюсь, что все будет хорошо", - говорил "Рубик".

Роберт признается, что ему не нравятся наряды, построение и подобные процедуры в армии, поэтому после войны он хочет вернуться в гражданскую жизнь и заняться пауэрлифтингом и бодибилдингом, как и раньше.

Роберт вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину (фото: facebook.com/brigade128)