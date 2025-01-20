В Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта: кто и как вспомнил о "киборгах"

Память воинов, которые героически защищали Донецкий аэропорт, в Украине чтят 20 января. За невероятное мужество и несокрушимость их назвали "киборгами".

РБК-Украина рассказывает, как о дне чествования защитников Донецкого аэропорта вспомнили в социальных сетях главнокомандующий ВСУ, президент Украины, глава Верховной Рады и первый вице-спикер парламента.

Чествование защитников Донецкого аэропорта

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский напомнил, что "именно в эти дни, 10 лет назад, завершилась героическая оборона ДАПа, которая длилась 242 дня".

"Украинских защитников российские захватчики назвали "киборгами", потому что не могли понять, почему гарнизон аэропорта никак не удается взять штурмом", - подчеркнул он.

Военный отметил, что тогда украинские воины продемонстрировали незаурядное мужество, стальной дух и чрезвычайную выдержку.

"Они стали настоящим символом невероятной стойкости и отваги украинского народа, который до сих пор продолжает героически бороться за независимость своей страны", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Он уточнил, что оборона Донецкого аэропорта сорвала планы российских захватчиков и сковала действия вражеских войск, запечатлевшись в памяти людей, как одна из знаковых страниц современной милитаристской истории.

"Пример "киборгов" продолжает вдохновлять новое поколение защитников и защитниц на получение побед во имя Украины! Вечное уважение и честь всем воинам, которые отдали свои жизни за нашу свободу! Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - подытожил Сырский.

Пост Сырского (скриншот: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Президент Украины Владимир Зеленский также напомнил украинцам, что сегодня мы вспоминаем о подвиге "киборгов".

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон. Помним, какой ценой происходит битва за нашу свободу и настоящее. Честь и слава всем, кто боролся за Украину", - говорится в публикации главы государства.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в своем Facebook также напомнил о подвиге наших воинов.

"Защитники Донецкого аэропорта, известные как "киборги", героически держали оборону в течение 242 дней. Бои за аэропорт стали символом несокрушимости украинского народа, доказали - наша воля сильнее бетона, а мужество не имеет границ", - подчеркнул он.

Спикер ВРУ добавил, что украинские военнослужащие, добровольцы и волонтеры "показали пример настоящего героизма, преданности и несокрушимого духа".

"Их подвиг навсегда останется в истории нашего государства. Вечное уважение! Вечная слава! Вечная память отважным Героям, которые отдали жизнь, защищая Украину", - подытожил он.

Пост Стефанчука (скриншот: facebook.com/stefanchuk.official)

Не обошел этот день и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Они выдержали - не выдержал бетон", - написал он.

Парламентарий добавил, что украинцы всегда будут помнить всех героев, которые до последнего дня своей жизни стояли за Украину.

"Люди, которых назвали "киборгами". 242 дня обороны Донецкого аэропорта. За этот период тысячи историй о храбрости и смелости, о преданности своей стране и желании быть свободными, чтобы будущие украинцы росли в свободе. Вечная память и слава. Сквозь века будем кланяться и благодарить мужественных и несокрушимых украинцев", - подытожил Корниенко.

Публикация Корниенко (скриншот: facebook.com/oskorniyenko)