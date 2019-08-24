День Незалежності 2019: як проходить святкування

24 серпня в Україні відзначається День Незалежності. Як проходить головне державне свято, парад онлайн, всі подробиці урочистостей, а також фото та відео - на РБК-Україна.

День Незалежності 2019

У 2019 році українці святкують 28-ту річницю незалежності країни. Саме 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР прийняла "Акт проголошення незалежності України", який пізніше був підтверджений на Всеукраїнському референдумі.

У 1992 році Верховна рада встановила дату державного свята на 24 серпня. Воно є офіційним неробочим днем. А з нагоди Дня Незалежності 2019 українці відпочиватимуть три дні, з 24-го по 26 серпня включно.

Парад на День Незалежності в Києві

Однією з головних традицій свята є парад на Майдані і Хрещатику. Перший відбувся у 1994 році, коли Україна відмовилася від ядерного озброєння, тому військової техніки на цьому параді не було.

У 1995-1997 і 2010-2013 рр. святкування Дня Незалежності проходило без парадів. У 2000, 2002-2007 роках в ході 24 серпня брали участь тільки військові та оркестри.

У 1998 році Майданом вперше проїхала військова техніка, у 2008 -2009 рр. також була продемонстрована авіація.

З 2014 року традиція масштабних військових парадів 24 серпня в центрі столиці за участю підрозділів Збройних Сил України та сучасних зразків техніки відновилася.

Як стало відомо в липні 2019 року, президент Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення 28-го Дня Незалежності без військового параду.

В Офісі глави держави розповіли, що свято пройде в новому форматі з "Ходою Гідності". Її учасниками стануть не тільки військовослужбовці, але також успішні представники різних професій, спортсмени і діти. Однак військова техніка не буде задіяна в параді.

Репетиція "Ходи Гідності" (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Програма заходів на День Незалежності 2019

Урочисті заходи розпочнуться з хвилини пам'яті Героїв Небесної Сотні і церемонії покладання квітів на місці загибелі учасників Революції Гідності за участю президента та його родини.

О 09:30 24 серпня прозвучать сто ударів дзвону, що символізують удари сердець загиблих. Після чого на Майдані буде піднято Національний прапор, а військовий хор виконає Гімн України.

О 09:50 відбудеться нагородження видатних українців із різних сфер діяльності, які є гордістю нації. Потім почнеться святкова Хода Гідності.

Також на головній площі запланований хореографічний флешмоб і концерт, де прозвучать знамениті українські пісні у сучасному аранжуванні. У заході будуть задіяні 5 оркестрів, 18 піаністів, оперні зірки, народні артисти України. Виступить український композитор Мирослав Скорик, група ONUKA, Тіна Кароль та інші.

Крім цього, до Дня незалежності громадські та волонтерські організації проведуть Марш захисників України, в якому братимуть участь воїни та ветерани АТО, медики, волонтери, рідні загиблих під час військових дій.

Колона почне свій рух від парку ім. Т.Г. Шевченка, через бульвар Шевченка і у бік Бессарабської площі, а об 11:00 хода пройде Майданом Незалежності.

Підготовка до Маршу захисників України (facebook.com/anton.kolumbet)

До свята в столиці приурочений "Забіг у вишиванках". Спортивний захід буде проходити на Русанівській набережній з 08:00 24 серпня.

Традиційна виставка квітів до Дня Незалежності на Співочому полі в цьому році присвячена видатним українським спортсменам. Вона буде працювати протягом цілого місяця, а 24 серпня відкриється о 10:00.

Під час параду і торжеств перекриють вулиці

Рух транспортних засобів на День Незалежності в Києві буде обмежено на наступних вулицях:

вул. Хрещатик (від вул. Б.Хмельницького до б. Т. Шевченка) - з 08:00 до 22:00 24 серпня;

Русанівська набережна - з 07:00 до 13:00;

вул. Володимирська (від вул. В.Житомирська до вул. Десятинна) - 24-25 серпня;

вул. Володимирська (від вул. Л. Толстого до б. Т. Шевченка), на б. Т. Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської пл.), на вул. В. Васильківська (від вул. П. Скоропадського до Бессарабської пл.), на вул Басейній (від Крутого узвозу до Хрещатика) - з 10:00 до 12:00 24 серпня.

Також раніше повідомлялося, що з нагоди святкування Дня Незалежності станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме 24 серпня до закінчення заходів, частково обмежать роботу ст.м. "Хрещатик".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", День Незалежності 2019 збираються відзначати 95% українців.