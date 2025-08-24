ua en ru
В День Независимости буря уничтожила украинский арт на Burning Man: не продержался и суток

Воскресенье 24 августа 2025 14:00
UA EN RU
В День Независимости буря уничтожила украинский арт на Burning Man: не продержался и суток Украинскую "Черную Тучу" уничтожила стихия (фото: Gregory Vepryk)
Автор: Иванна Пашкевич

24 августа, прямо в День Независимости Украины, в пустыне Невады стихия разбила грандиозную инсталляцию "Black Cloud", которая должна была стать главным украинским присутствием на фестивале Burning Man 2025.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook продюсера проекта Виталия Дейнега.

Собрали за ночь - и потеряли за считанные минуты

Команда работала всю ночь, чтобы успеть установить инсталляцию до утра.

"Черное Облако" сразу произвело фурор: его размеры - 15×17×30 метров, вес 8 тонн, световые эффекты, звуки войны - все это сделало проект одним из самых зрелищных на фестивале в этом году.

Но через несколько часов после старта - все пошло не по плану.

В День Независимости буря уничтожила украинский арт на Burning Man: не продержался и сутокУкраинскую "Черную Тучу" уничтожила стихия (фото: Gregory Vepryk)

"Она держала ветер первые 15 минут, а потом ее разорвало посередине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно", - рассказал Виталий Дейнега.

Символ угрозы, а не просто облако

"Black Cloud" создавали не просто как артобъект. Оно должно было стать символом тех угроз, которые часто остаются "невидимыми": войны, катастроф, равнодушия.

"Это было ощущение, которое я переживал лишь однажды - в феврале 2022-го, когда проснулся от взрывов и сирен", - написал Дейнега.

Внутри инсталляции было 20 стробоскопов, которые имитировали молнии, а в колонках звучали реальные аудио с войны в Украине.

В День Независимости буря уничтожила украинский арт на Burning Man: не продержался и сутокУкраинское "Черное Облако" уничтожила стихия (фото: Gregory Vepryk)

Рядом должна была появиться табличка со стихотворением-манифестом Таты Кеплер:

"Почему я смотрю на тебя? Почему я всматриваюсь в тебя?

Что ты мне приносишь с собой?

Что ты мне приносишь в себе?

Каким ливнем горя накроешь меня сегодня?"

Что будет дальше?

Несмотря на полное уничтожение инсталляции, команда сохранила спокойствие и уверенность. Никаких обвинений - только благодарность друг другу и план на будущее.

Как заверили организаторы, "Black Cloud" отправится в европейское турне. Даты и локации сообщат позже.

"Несмотря на то, что "Черное Облако" простояло в пустыне всего одни сутки, оно уже стало одной из самых ярких и эмоциональных работ Burning Man", - подытожил Дейнега.

В День Независимости буря уничтожила украинский арт на Burning Man: не продержался и сутокУкраинское "Черное Облако" уничтожила стихия (фото: Gregory Vepryk)

