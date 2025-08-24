У День Незалежності буря знищила український арт на Burning Man: не протримався і доби

24 серпня, просто в День Незалежності України, у пустелі Невади стихія розтрощила грандіозну інсталяцію "Black Cloud", яка мала стати головною українською присутністю на фестивалі Burning Man 2025.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook продюсера проєкту Віталія Дейнега.

Зібрали за ніч - і втратили за лічені хвилини

Команда працювала всю ніч, щоб встигнути встановити інсталяцію до ранку.

"Чорна Хмара" одразу справила фурор: її розміри - 15×17×30 метрів, вага 8 тонн, світлові ефекти, звуки війни - все це зробило проєкт одним із найбільш видовищних на цьогорічному фестивалі.

Але через кілька годин після старту - усе пішло не за планом.

Українську "Чорну Хмару" знищила стихія (фото: Gregory Vepryk)

"Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно", - розповів Віталій Дейнега.

Символ загрози, а не просто хмара

"Black Cloud" створювали не просто як артоб’єкт. Вона мала стати символом тих загроз, які часто залишаються "невидимими": війни, катастроф, байдужості.

"Це було відчуття, яке я переживав лише одного разу - у лютому 2022-го, коли прокинувся від вибухів і сирен", - написав Дейнега.

Всередині інсталяції було 20 стробоскопів, які імітували блискавки, а в колонках звучали реальні аудіо з війни в Україні.

Поруч мала з’явитися табличка з віршем-маніфестом Тати Кеплер:

"Чому я дивлюсь на тебе? Чому я вдивляюсь в тебе?

Що ти мені приносиш із собою?

Що ти мені приносиш в собі?

Якою зливою горя накриєш мене сьогодні?"

Що буде далі?

Попри повне знищення інсталяції, команда зберегла спокій і впевненість. Жодних звинувачень - лише подяка одне одному та план на майбутнє.

Як запевнили організатори, "Black Cloud" вирушить у європейське турне. Дати та локації повідомлять пізніше.

"Попри те, що “Чорна Хмара” простояла в пустелі лише одну добу, вона вже стала однією з найяскравіших і найемоційніших робіт Burning Man", - підсумував Дейнега.

