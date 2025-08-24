У День Незалежності буря знищила український арт на Burning Man: не протримався і доби
24 серпня, просто в День Незалежності України, у пустелі Невади стихія розтрощила грандіозну інсталяцію "Black Cloud", яка мала стати головною українською присутністю на фестивалі Burning Man 2025.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook продюсера проєкту Віталія Дейнега.
Зібрали за ніч - і втратили за лічені хвилини
Команда працювала всю ніч, щоб встигнути встановити інсталяцію до ранку.
"Чорна Хмара" одразу справила фурор: її розміри - 15×17×30 метрів, вага 8 тонн, світлові ефекти, звуки війни - все це зробило проєкт одним із найбільш видовищних на цьогорічному фестивалі.
Але через кілька годин після старту - усе пішло не за планом.
Українську "Чорну Хмару" знищила стихія (фото: Gregory Vepryk)
"Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно", - розповів Віталій Дейнега.
Символ загрози, а не просто хмара
"Black Cloud" створювали не просто як артоб’єкт. Вона мала стати символом тих загроз, які часто залишаються "невидимими": війни, катастроф, байдужості.
"Це було відчуття, яке я переживав лише одного разу - у лютому 2022-го, коли прокинувся від вибухів і сирен", - написав Дейнега.
Всередині інсталяції було 20 стробоскопів, які імітували блискавки, а в колонках звучали реальні аудіо з війни в Україні.
Українську "Чорну Хмару" знищила стихія (фото: Gregory Vepryk)
Поруч мала з’явитися табличка з віршем-маніфестом Тати Кеплер:
"Чому я дивлюсь на тебе? Чому я вдивляюсь в тебе?
Що ти мені приносиш із собою?
Що ти мені приносиш в собі?
Якою зливою горя накриєш мене сьогодні?"
Що буде далі?
Попри повне знищення інсталяції, команда зберегла спокій і впевненість. Жодних звинувачень - лише подяка одне одному та план на майбутнє.
Як запевнили організатори, "Black Cloud" вирушить у європейське турне. Дати та локації повідомлять пізніше.
"Попри те, що “Чорна Хмара” простояла в пустелі лише одну добу, вона вже стала однією з найяскравіших і найемоційніших робіт Burning Man", - підсумував Дейнега.
Українську "Чорну Хмару" знищила стихія (фото: Gregory Vepryk)
Вас може зацікавити:
- Зеленський вразив вишиванкою з особливим сенсом на День Незалежності
- Джамала отримала Орден княгині Ольги на День Незалежності
- Янович довів до сліз щемливим відео до Дня Незалежносі