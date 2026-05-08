RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

День матери 2026: когда в Украине поздравляют самых родных и как определяется дата

20:33 08.05.2026 Пт
2 мин
Как давно в Украине празднуют День матери?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 10 мая будут отмечать День матери (Getty Images)

Каждый год в Украине и во многих странах мира отмечают День матери - праздник в честь материнства, родственных связей и важной роли женщины в обществе.

О том, когда отмечают День матери в 2026 году и как возник этот праздник - в материале РБК-Украина.

Читайте также: Вознесение, Троица и поминальные дни: ПЦУ напомнила важные даты, которые нельзя пропустить в мае

Когда празднуют День матери в Украине

Согласно указу президента Украины от 10 мая 1999 года, День матери официально отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

В 2026 году праздник выпадает на 10 мая.

Май выбран для празднования не случайно. В христианской традиции этот месяц считается месяцем Пречистой Девы Марии. Кроме религиозной основы, май символизирует расцвет природы, олицетворяющий начало жизни и материнское самопожертвование.

История установления праздника

В первый раз на государственном уровне День матери установил Конгресс США 8 мая 1914 года. Инициатором стала американка Анна Джарвис, которая предложила чествовать матерей в память о своей матери - общественном деятеле Анне Марии Ривз-Джарвис.

До этого идею выделить отдельный день для объединения матерей в борьбе за мир выражала пацифистка Джулия Уорд Хау еще в 1872 году.

После завершения Первой мировой войны традиция распространилась по Европе, в частности праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании и Чехословакии. Сегодня День матери именно во второе воскресенье мая празднуют в 85 странах мира.

Традиции и история праздника в Украине

Для украинцев чествование матери имеет глубокие корни. Еще во времена Киевской Руси и казачества существовала традиция приветствовать женщин и матерей в День Пречистой Девы Марии, которая считалась покровительницей христиан и покровительницей украинского рыцарства.

Среди украинской диаспоры праздник впервые организовал Союз украинок Канады в 1928 году. Уже в 1929 году инициативу подхватили во Львове и в Тернопольской области.

В 1939 году советские власти запретили празднование Дня матери. Праздник вернулся в Украину только в 1990 году благодаря усилиям общественных организаций, в частности, "Союзу украинок".

В украинской культуре женщина традиционно ассоциируется с хранительницей семьи. Именно на мать возлагается роль воспитателя, который прививает ребенку любовь к родной земле, культуре и национальным традициям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
День материПраздники