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Им было 12, 10 и 9 лет: ПЦУ напомнила трагическую историю Веры, Надежды и Любви

12:44 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Им было 12, 10 и 9 лет: ПЦУ напомнила трагическую историю Веры, Надежды и Любви 17 сентября - день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Сегодня, 17 сентября, Православная Церковь Украины почитает память святых сестер-мучениц Веры, Надежды, Любви, а также их матери Софии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Где и когда жила София с дочками

Украинцам напомнили, что сегодня Церковь в молитве почитает память:

  • святых сестер-мучениц Веры, Надежды и Любви;
  • их матери Софии.

Уточняется, что они "пострадали в Риме около 137 года, во времена царствования жестокого к христианам императора Адриана".

Что известно о гибели юных девушек

В ПЦУ рассказали, что София исповедовала христианскую веру, была вдовой.

В благочестном браке она родила трех дочерей, которым дала имена, соответствующие трем христианским добродетелям:

  • старшую назвала Верой;
  • среднюю дочь - Надеждой;
  • младшую - Любовью.

"После внезапной смерти мужа, София продолжала жить набожно, стремясь приучить дочерей проявлять в жизни те добродетели, имена которых они носили", - сообщили в ПЦУ.

Однако "тихая жизнь благочестивой семьи, исповедовавшей христианскую веру, в глазах сурового деспота-императора казалась угрозой для послушания и поклонения ему же самому".

Верующим напомнили, что юным мученицам было 12, 10 и 9 лет, когда "по приказу императора их вместе с матерью привели на суд к правителю".

"Они не скрывали своей веры, открыто исповедовали ее и прославляли Господа нашего Иисуса Христа", - подчеркнули в ПЦУ.

Отмечается, что царь-язычник:

  • сначала попытался заставить их усомниться в своей вере (склонить к идолопоклонству);
  • затем - перешел к угрозам;
  • еще позже - к страшным издевательствам и пыткам.

"Всех троих детей поочередно жестоко мучили и казнили на глазах у матери", - констатировали в ПЦУ.

Им было 12, 10 и 9 лет: ПЦУ напомнила трагическую историю Веры, Надежды и Любви17 сентября - день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как завершила свой путь София

"Софии разрешили похоронить детей, как проявление милости правителя, ведь даже последние почести не всегда можно было отдавать усопшим христианам в то время, чтобы не навлечь на себя гнев тирана", - сообщили в ПЦУ.

Предание утверждает, что скорбящая мать София:

  • вывезла тела Веры, Надежды и Любви за пределы города Рима;
  • похоронила их на холме;
  • три дня была на могиле своих детей - "пока там и сама не отдала в руки Творца свою душу".

"Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь и мудрая мать их София, молите Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных праздниках сентября по календарю ПЦУ.

Кроме того, мы объясняли, как правильно чествовать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит.

Читайте также, может ли онлайн-трансляция заменить поход в церковь.

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