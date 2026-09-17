Им было 12, 10 и 9 лет: ПЦУ напомнила трагическую историю Веры, Надежды и Любви
Сегодня, 17 сентября, Православная Церковь Украины почитает память святых сестер-мучениц Веры, Надежды, Любви, а также их матери Софии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Где и когда жила София с дочками
Украинцам напомнили, что сегодня Церковь в молитве почитает память:
- святых сестер-мучениц Веры, Надежды и Любви;
- их матери Софии.
Уточняется, что они "пострадали в Риме около 137 года, во времена царствования жестокого к христианам императора Адриана".
Что известно о гибели юных девушек
В ПЦУ рассказали, что София исповедовала христианскую веру, была вдовой.
В благочестном браке она родила трех дочерей, которым дала имена, соответствующие трем христианским добродетелям:
- старшую назвала Верой;
- среднюю дочь - Надеждой;
- младшую - Любовью.
"После внезапной смерти мужа, София продолжала жить набожно, стремясь приучить дочерей проявлять в жизни те добродетели, имена которых они носили", - сообщили в ПЦУ.
Однако "тихая жизнь благочестивой семьи, исповедовавшей христианскую веру, в глазах сурового деспота-императора казалась угрозой для послушания и поклонения ему же самому".
Верующим напомнили, что юным мученицам было 12, 10 и 9 лет, когда "по приказу императора их вместе с матерью привели на суд к правителю".
"Они не скрывали своей веры, открыто исповедовали ее и прославляли Господа нашего Иисуса Христа", - подчеркнули в ПЦУ.
Отмечается, что царь-язычник:
- сначала попытался заставить их усомниться в своей вере (склонить к идолопоклонству);
- затем - перешел к угрозам;
- еще позже - к страшным издевательствам и пыткам.
"Всех троих детей поочередно жестоко мучили и казнили на глазах у матери", - констатировали в ПЦУ.
17 сентября - день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Как завершила свой путь София
"Софии разрешили похоронить детей, как проявление милости правителя, ведь даже последние почести не всегда можно было отдавать усопшим христианам в то время, чтобы не навлечь на себя гнев тирана", - сообщили в ПЦУ.
Предание утверждает, что скорбящая мать София:
- вывезла тела Веры, Надежды и Любви за пределы города Рима;
- похоронила их на холме;
- три дня была на могиле своих детей - "пока там и сама не отдала в руки Творца свою душу".
"Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь и мудрая мать их София, молите Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали о главных праздниках сентября по календарю ПЦУ.
Кроме того, мы объясняли, как правильно чествовать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит.
Читайте также, может ли онлайн-трансляция заменить поход в церковь.