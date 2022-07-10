У Демпартії США відреагували на заяви члена Конгресу: необачно допомагає Путіну

Заяви представниці Конгресу США Вікторії Спартц є "необачною допомогою" президенту РФ Володимиру Путіну і його пропагандистам.

Представник Демократичної партії підкреслила, що Конгрес Сполучених Штатів ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити країну і припинити війну, яку розв'язала Росія з переважною більшістю членів обох партій.

"Поки деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, в цілому Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського і його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання", - підкреслила вона.

Каптур підкреслила, що рівень і масштаби співпраці Білого дому з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника" і звинуватила Спартц в "необачній допомозі Путіну".

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну і його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і в українського народу немає більшого друга, ніж у США", - підкреслила вона.