В Демпартии США отреагировали на заявления члена Конгресса: опрометчиво помогает Путину
Заявления представительницы Конгресса США Виктории Спартц являются "неосмотрительной помощью" президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соглавы группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Каптур.
Представитель Демократической партии подчеркнула, что Конгресс Соединенных Штатов инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить страну и прекратить войну, которую развязала Россия с подавляющим большинством членов обеих партий.
"Пока некоторые члены могут стремиться посеять раскол и разжечь напряженность, в целом Конгресс США твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, пока Украина борется за свое выживание", - подчеркнула она.
Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества Белого дома с Офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника" и обвинила Спартц в "опрометчивой помощи Путину".
"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты преданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем у США", - подчеркнула она.
Напомним, Спартц обратилась с официальным письмом к президенту США Джо Байдена и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.
В МИД Украины заявили, что заявление Спартц, которая подозревает руководство Украины в связях с РФ, является манипуляцией.