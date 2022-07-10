В Демпартии США отреагировали на заявления члена Конгресса: опрометчиво помогает Путину

Представитель Демократической партии подчеркнула, что Конгресс Соединенных Штатов инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить страну и прекратить войну, которую развязала Россия с подавляющим большинством членов обеих партий.

"Пока некоторые члены могут стремиться посеять раскол и разжечь напряженность, в целом Конгресс США твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, пока Украина борется за свое выживание", - подчеркнула она.

Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества Белого дома с Офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника" и обвинила Спартц в "опрометчивой помощи Путину".

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты преданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем у США", - подчеркнула она.