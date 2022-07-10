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В Демпартии США отреагировали на заявления члена Конгресса: опрометчиво помогает Путину

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Вашингтон, Воскресенье 10 июля 2022 12:43
В Демпартии США отреагировали на заявления члена Конгресса: опрометчиво помогает Путину Фото: соглава группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Каптур (flickr.com/estonian-embassy-washington)
Автор: Валерия Полищук

Заявления представительницы Конгресса США Виктории Спартц являются "неосмотрительной помощью" президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соглавы группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Каптур.

Представитель Демократической партии подчеркнула, что Конгресс Соединенных Штатов инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить страну и прекратить войну, которую развязала Россия с подавляющим большинством членов обеих партий.

"Пока некоторые члены могут стремиться посеять раскол и разжечь напряженность, в целом Конгресс США твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, пока Украина борется за свое выживание", - подчеркнула она.

Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества Белого дома с Офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника" и обвинила Спартц в "опрометчивой помощи Путину".

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты преданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем у США", - подчеркнула она.

Напомним, Спартц обратилась с официальным письмом к президенту США Джо Байдена и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

В МИД Украины заявили, что заявление Спартц, которая подозревает руководство Украины в связях с РФ, является манипуляцией.

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