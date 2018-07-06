У київському метро демонтували 172 МАФи

У київському метро завершують демонтаж МАФів, які не дотримуються пожежної безпеки

У метрополітені Києва на сьогодні демонтовано 172 кіоски (МАФи), у котрих виявлено порушення пожежної безпеки. Про це повідомили у прес-службі київського метрополітену.

Зазначається, що робота із демонтажу таких кіосків завершується.

"Також проходить перевірка дотримання умов використання орендованих за діючими договорами торгівельних та рекламних площ", - повідомила прес-служба.

Також працівники метрополітену постійно інформують районні управління поліції щодо виявлення фактів стихійної торгівлі на входах до станцій та підземних переходах.

Нагадаємо, на початку червня 2018 року у Києві біля станції метро "Палац Україна" загорілись кілька МАФів.

Відзначимо, що в лютому 2018 року в Києві почали зносити МАФи, які незаконно розташовані в підземних переходах біля станції метро "Майдан Незалежності".