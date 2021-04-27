Сутички через МАФів в Києві: затримано вже 14 осіб

При спробі перешкодити комунальним службам демонтувати малі архітектурні форми (МАФ) у Дніпровському районі Києва затримано 14 осіб. Відносно них розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в Києві .

Зазначається, що сьогодні комунальники приступили до демонтажу МАФів на вулиці Регенераторній у Дніпровському районі Києва. "Деякі громадяни спробували перешкодити цьому і вступили в конфлікт, щоб перешкодити знесенню торгових павільйонів", - наголошується в повідомленні.

За вчинення протиправних дій затримано 14 осіб. Їх доставили в територіальний відділ поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) КК України.

На 11 затриманих складені адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Досудове розслідування триває.