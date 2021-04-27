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Сутички через МАФів в Києві: затримано вже 14 осіб

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 15:23
Сутички через МАФів в Києві: затримано вже 14 осіб Фото: група правоохоронців і комунальна техніка (facebook.com/timurtkachenko)
Автор: РБК-Україна

При спробі перешкодити комунальним службам демонтувати малі архітектурні форми (МАФ) у Дніпровському районі Києва затримано 14 осіб. Відносно них розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в Києві.

Зазначається, що сьогодні комунальники приступили до демонтажу МАФів на вулиці Регенераторній у Дніпровському районі Києва. "Деякі громадяни спробували перешкодити цьому і вступили в конфлікт, щоб перешкодити знесенню торгових павільйонів", - наголошується в повідомленні.

За вчинення протиправних дій затримано 14 осіб. Їх доставили в територіальний відділ поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) КК України.

На 11 затриманих складені адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні 2020 року глава КП "Київблагоустрій" Андрій Андрєєв повідомив, що у Києві комунальники знесли двадцять незаконних МАФів. За його словами, з 3 по 7 вересня, демонтажні бригади комунального підприємства прибрали 20 незаконних тимчасових споруд.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні 2020 року метрополітен Києва повідомляв про демонтаж 172 кіосків (МАФів), у яких виявлено порушення пожежної безпеки.

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