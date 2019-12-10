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Демократи США готові висунути Трампу звинувачення за двома статтями

Новини » В світі     10.12.2019 - 09:32
Демократи США готові висунути Трампу звинувачення за двома статтями
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трампу планують висунути звинувачення 10 грудня

Демократи Палати представників Конгресу США планують висунути президенту Дональда Трампа звинувачення за двома статтями у справі про імпічмент. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що вранці 10 грудня демократи повинні висунути Трампу звинувачення щодо перевищень службовим становищем в особистих інтересах та перешкоджання роботі Конгресу.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в судовому комітеті Палати представників пройшли слухання щодо статей звинувачення Трампа. За словами голови судового комітету Джеррі Надлера, Трамп порушив свою присягу і Конституцію, вчинивши тиск на український уряд переслідуючи особисті інтереси. Зокрема, Трампа звинувачують в утриманні військової допомоги Україні з метою відновлення українським урядом розслідування проти політичного конкурента Трампа Джо Байдена.

Раніше РБК-Україна писало, що проголосувати за статті офіційного звинувачення Конгрес може до 12 грудня. Завершити розслідування в Палаті представників планують до Різдва, 25 грудня.

Якщо у Конгресі схвалять імпічмент Трампу дане питання буде винесено на розгляд Сенату. При цьому лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл повідомив, що республіканці не будуть підтримувати імпічмент Трампа і проголосують проти. Сам процес розслідування в Сенаті може зайняти два тижні.

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