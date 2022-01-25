Демократи і республіканці об'єдналися: сенатори США розробляють закон проти Росії

В США об'єдналися сенатори двох партій. Їх мета - розробити законопроект санкцій по відношенню до Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Йдеться про законопроект, ініційований головою Сенату з міжнародних відносин Бобом Менендесом. Чотири сенатори від республіканців і стільки ж сенаторів від демократів зібралися в чаті Zoom, щоб досягти спільної точки зору щодо законопроекту і санкцій.

Джерела, знайомі з цими переговорами повідомили виданню, що на загальну думку, вони були сердечними та діловими.

"Існує міцний двопартійний консенсус щодо швидкого просування законодавства", - заявив помічник одного з сенаторів виданню.

Серед розглянутих змін до закону Менендеса входить надання Україні більшої допомоги в області безпеки та антипропаганди, а також наділення Байдена повноваженнями щодо негайних санкцій. Також цей закон дозволяє президенту США відмовитися від санкцій, якщо ситуація вимагатиме зниження напруженості. Також йшлося про включення до законопроекту розширення кіберможливостей України.

Одна людина, знайома з переговорами, повідомила, що мова йшла і про газопровід "Північний потік-2". Сенатори поки не знають, як включити в закон формулювання, не підриваючи переговори адміністрації США з Німеччиною щодо ширшого пакету санкцій.

Ще одне джерело заявило, що нічого конкретно поки не погоджено і можуть бути внесені додаткові зміни. За його словами, переговори поки знаходяться на самій ранній стадії.

Очікується, що остаточно законопроект узгодять до наступного тижня, коли Сенат повернеться на сесію.