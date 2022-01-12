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США підготували санкції проти Путіна, - Washington Post

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США, Середа 12 січня 2022 15:02
США підготували санкції проти Путіна, - Washington Post Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Демократи в Сенаті США оприлюднять новий пакет санкцій проти РФ на випадок її вторгнення в Україну. Вони, зокрема, будуть спрямовані й на російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомило видання, посилаючись на законопроект, що є у його розпорядженні, пакет передбачає також санкції проти високопоставлених російських військових та урядовців, низки банків та системи міжнародних платежів SWIFT.

Вказано, що з відповідною пропозицією виступив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес.

За його словами, нові заходи мають стати сигналом на адресу Кремля, який покаже, що не варто "руйнувати свою економіку та жертвувати життям свого народу у марних спробах змінити карту Європи".

У виданні додають, що Білий дім підтримав запропонований демократами законопроект щодо цих санкцій.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що Американські сенатори від "Демократичної партії" сьогодні оприлюднять проект санкцій проти Росії на випадок її можливого вторгнення до України. Законопроект може бути проголосовано вже найближчим часом.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії.

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Володимир Путін Російська Федерація
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