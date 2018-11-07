Республіканці перемогли на виборах до Сенату

Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Більшість у Сенаті, яку отримали республіканці, посилює позиції Дональда Трампа

Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, здобувши 50 місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Цього року обиралася лише третина Сенату - переобиралось 9 республіканців, решта - демократи.

10 представників Демократичної партії переобиралось в округах, де під час минулих виборів переміг Дональд Трамп.

Як зазначає видання, більшість у Сенаті, яку отримали республіканці, посилює позиції адміністрації чинного президента США.

Перемога республіканців у Сенаті робить неможливою реалізацію процедури імпічменту президенту США. Навіть якщо демократам вдасться здобути перемогу в Палаті представників, без підтримки двох третин Сенату, у них не вийде ухвалити таке рішення.

Нагадаємо, до проміжних виборів і Палата представників, і Сенат, контролювались республіканцями. Тоді республіканці контролювали 51 місце в Сенаті, в той час, як Демократична партія контролювала 49 місць.