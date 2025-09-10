ua en ru
Демократия или сильный лидер: к чему склоняются украинцы во время войны

Украина, Среда 10 сентября 2025 09:48
Демократия или сильный лидер: к чему склоняются украинцы во время войны Фото: президент Владимир Зеленский в Верховной Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на войну большинство украинцев считают, что стратегически страна должна идти по пути демократии. В то же время в настоящее время растет запрос на сильных лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Демократия против сильной руки

Если говорить о стратегических приоритетах Украины, 48% респондентов отдают предпочтение демократической системе. Зато 36% считают более важным наличие сильного лидера.

По сравнению с декабрем 2023 года доля сторонников демократии снизилась с 59% до 48%. Зато выросло количество тех, кто еще не определился - с 8% до 16%. Также немного увеличилась поддержка сильной власти - с 32% до 36%.

Потребность сегодня

Однако если спросить, что нужно Украине именно сейчас, то картина меняется. Уже 48% респондентов выступают за сильного лидера, тогда как лишь 35% считают более важной демократическую систему.

В июле 2022 года запрос на сильную власть был еще выше - 58%. В то же время доля тех, кто видит потребность в демократической системе, выросла с 27% до 35%.
Демократия или сильный лидер: к чему склоняются украинцы во время войны

Комментарий КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что в условиях войны потребность в сильных лидерах понятна, но стратегически украинское общество должно определяться в пользу демократии. По его словам, это ценностный выбор, который будет влиять на будущее страны.

Опрос КМИС в январе 2023 года для NDI показал, что украинцы больше всего ценят свободу слова (61%), справедливое правосудие для всех (58%) и свободные выборы (47%).

В то же время доверие к судам и прокуратуре остается критически низким, что формирует высокий запрос на справедливость. Именно это может объяснять колебания украинцев между демократией и сильной властью.

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе Украина должна развивать устойчивые демократические институты. Это сложный и длительный процесс, но он необходим для будущего успеха государства.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос среди 1022 респондентов в течение 23 июля - 4 августа 2025 года

Среди украинцев есть консенсус, что Украина должна быть демократией. Так, в мае 2024 года в опросе КМИС для Национального Демократического института США (NDI) 93% респондентов ответили, что Украина должна быть полноценно функционирующей демократией. По результатам другого опроса в мае 2024 года 74% украинцев ответили, что в Украине должен быть сильный, влиятельный парламент.

В мае - начале июня 2025 года половина респондентов (50%) считали, что Украина скорее движется к развитию демократии. В то же время 41% чувствовали, что страна скорее движется к авторитаризму.

Половина украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе ЕС.

