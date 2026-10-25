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У Путина заявили о готовности поставить любые объемы дизеля

16:45 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
У Путина заявили о готовности поставить любые объемы дизеля Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия готова обеспечить хоть какой размер поставки дизельного горючего на экспорт. После заключения соответствующего соглашения с США мировые цены на нефть снизились на 5-6%.

Об этом заявил заместитель главы правительства РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ИС "Вести".

По словам российского вице-премьера, страна-агрессор готова удовлетворить любые потребности рынка дизеля.

"Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, по тому объему, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить", - отметил Новак.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял о заинтересованности Москвы в возобновлении экономического сотрудничества с Соединенными Штатами.

Поставки горючего и объявления о новых договоренностях стали частью этого процесса.

Напомним, что накануне в Кремле размечтались полностью восстановить объемы экспорта дизеля после соглашения с США.

В Москве также заявили о подготовке первой поставки в Соединенные Штаты и возможности расширения круга покупателей на мировом рынке.

Этому предшествовали переговоры между Вашингтоном и Москвой, по итогам которых президент США Дональд Трамп и Путин договорились о поставках дизеля РФ на мировой и американский рынки.

В рамках этой договоренности Министерство финансов США выдало временную лицензию, приостанавливающую действие отдельных санкций и позволяющую стране-агрессорке начать экспортные поставки.

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