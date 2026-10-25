Россия готова обеспечить хоть какой размер поставки дизельного горючего на экспорт. После заключения соответствующего соглашения с США мировые цены на нефть снизились на 5-6%.

Об этом заявил заместитель главы правительства РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ИС " Вести ".

По словам российского вице-премьера, страна-агрессор готова удовлетворить любые потребности рынка дизеля.

"Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, по тому объему, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить", - отметил Новак.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял о заинтересованности Москвы в возобновлении экономического сотрудничества с Соединенными Штатами.

Поставки горючего и объявления о новых договоренностях стали частью этого процесса.