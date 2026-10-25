У Путина заявили о готовности поставить любые объемы дизеля
Россия готова обеспечить хоть какой размер поставки дизельного горючего на экспорт. После заключения соответствующего соглашения с США мировые цены на нефть снизились на 5-6%.
Об этом заявил заместитель главы правительства РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ИС "Вести".
По словам российского вице-премьера, страна-агрессор готова удовлетворить любые потребности рынка дизеля.
"Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, по тому объему, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить", - отметил Новак.
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял о заинтересованности Москвы в возобновлении экономического сотрудничества с Соединенными Штатами.
Поставки горючего и объявления о новых договоренностях стали частью этого процесса.
Напомним, что накануне в Кремле размечтались полностью восстановить объемы экспорта дизеля после соглашения с США.
В Москве также заявили о подготовке первой поставки в Соединенные Штаты и возможности расширения круга покупателей на мировом рынке.
Этому предшествовали переговоры между Вашингтоном и Москвой, по итогам которых президент США Дональд Трамп и Путин договорились о поставках дизеля РФ на мировой и американский рынки.
В рамках этой договоренности Министерство финансов США выдало временную лицензию, приостанавливающую действие отдельных санкций и позволяющую стране-агрессорке начать экспортные поставки.