Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

Как отмечает издание, дело в неубедительном выступлении Байдена во время дебатов, в частности, его регулярных оговорках, слабом голосе, неспособности выразительно представить позицию его партии по ключевым вопросам.

"Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата", - цитирует NYT высокопоставленного представителя штаба Байдена.

"Ребята, демократам следует выдвинуть кого-нибудь другого - пока не поздно", - написал в X Эндрю Янг, участвовавший в праймериз Демократической партии в 2020 году.

Возможность смены Байдена на другого кандидата от Демократической партии также активно обсуждалась представителями демократов в вечерних эфирах ведущих американских телеканалов.

В то же время, замена кандидата на президентских выборах на столь позднем этапе может быть едва ли выполнимой технически задачей. "Все 50 штатов уже провели праймериз, и Байден получил от них подавляющее большинство делегатов. Только сам Байден может поручить этим делегатам голосовать за кого-то другого, поскольку они обязаны голосовать за него, если он не снимет кандидатуру до съезда Демократической партии в августе этого года", - отмечает Vox.