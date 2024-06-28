ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США превратились в страну третьего мира, - Трамп на дебатах с Байденом

Пятница 28 июня 2024 05:41
UA EN RU
США превратились в страну третьего мира, - Трамп на дебатах с Байденом Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

При Байдене США превратились в страну третьего мира, где власти преследуют своих политических оппонентов.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на дебатах против действующего главы государства Джо Байдена, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільне новини".

Кроме того, Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США, а его президентство - "позором".

Он отметил, что вывод войск из Афганистана является самым позорным днем в истории жизни Америки.

Замечание Трампа было вызвано комментарием Байдена, который сказал о своем предшественнике: "Когда он был президентом, в Афганистане все еще убивали людей. Он ничего с этим не сделал".

Журналисты The Washington Post отмечают, что Трамп с силой и мощью упоминает о выводе войск Байденом.

"Трамп с силой и мощью упоминает о выводе войск из Афганистана... а затем говорит, что когда Байден продолжил его политику, завершив вывод войск, в то время как афганское правительство рухнуло, это был самый позорный день в жизни этой страны. Трамп попытается использовать этот вывод войск из Афганистана, который привел к гибели значительного числа американских военнослужащих и захвату власти талибами, чтобы нанести удар по внешнеполитическому авторитету Байдена", - отмечает один из журналистов.

Напомним, Дональд Трамп назвал неприемлемым "мирное" предложение Путина по Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, страна вместе с партнерами должна подготовить план завершения войны в течение месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Джозеф Байден
NEWS
Условия Путина по Украине неприемлемы, - Трамп
Условия Путина по Украине неприемлемы, - Трамп
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года