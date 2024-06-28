Украина не выиграет эту войну, - Трамп на дебатах с Байденом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не выиграет войну против России.
Об этом он заявил на дебатах с действующим президентом Америки Джо Байденом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільне новини".
Трамп отметил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.
"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами – и все из-за него (Байдена, - ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом", – заявил Трамп.
Также он отметил, что при его президентстве Путин не забирал земли.
"Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне - нет. Путин знал, что со мной нельзя играть", - сказал кандидат в президенты США.
Напомним, что Дональд Трамп в ходе дебатов назвал неприемлемым "мирное" предложение Путина по Украине.
В свою очередь действующий президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине. Дальше он пойдет на Польшу и Беларусь.
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